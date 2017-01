Deutsche Bank: Sag niemals nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal CNBC hat Deutsche Bank-Chef John Cryan bekräftigt, dass die Neuausrichtung des Geldhauses möglichst ohne Kapitalerhöhung von statten gehen solle. Allerdings ließ sich der Konzernchef auch ein Hintertürchen offen, da er als Bankenvorstand gelernt habe, „niemals nie zu sagen“. Dabei verwies er auf die vielen Ungewissheiten, die die Deutsche Bank nach wie vor umgeben. Zum einen wären da die vielen offenen Rechtsangelegenheiten wie die Geldwäscheaffäre in Russland, mögliche Sanktionsverstöße bei Geschäften im Iran oder auch Betrügereien auf dem internationalen Devisenmarkt. Andererseits wisse man auch nicht, wie die Diskussion um neue Kapitalvorschriften (Basel IV) ausgehen werde. Daher müsse man sich in Geduld üben. „Es bleibt abzuwarten, was die Ungewissheiten für uns bringen.“ Dann werde das Management die Kapitallage angemessen bewerten, um die bestmögliche Entscheidung für das Geldhaus zu treffen.

Es gibt Fortschritte

Was die internen Aufräumarbeiten bei der Deutschen Bank angehe, äußerte sich Cryan sehr zufrieden. Im vergangenen Jahr habe man sich erfolgreich von Sparten und Beteiligungen abseits des Kerngeschäfts trennen können. Dies solle im laufenden Jahr fortgeführt werden. In diesen Tagen bestätigte das US-Justizministerium zudem die milliardenschwere Einigung im Streit um windige Hypothekengeschäfte vor Ausbruch der Finanzkrise. Damit konnte einer der größten Unsicherheitsfaktoren aus der Welt geschafft werden.

