Deutsche Bank: Rekordgewinne mit Immobilien!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn hier gab es Milliarden Gewinne! Möglich machen das die aktuellen Immobiliengeschäfte rund um das Finanzhaus, denn die Vermögensverwaltungssparte erzielte, wie auch schon im Jahr 2015, wieder Rekorderfolge. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Durchdachte Strategie! Über verschiedene Publikums-und Spezialfonds wurden durch das Bankhaus 2016 Immobilen im Gesamtwert von 3,74 Milliarden Euro eingekauft, denn viele Anleger sind aktuell, aufgrund der niedrigen Zinsen die ein Anlage in Staatsanleihen nicht ertragreich machen, auf der Suche nach rentablen Anlagen abseits des Aktienmarktes. Daher ist die Nachfrage auch immens hoch. Das wohl größte Geschäft tätigte die Deutsche Bank dann auch im letzten Jahr in Barcelona, wo 500 Millionen Euro für ein Einkaufszentrum gezahlt worden waren.

Die Aktie spiegelt den Erfolg! Dieser Erfolg in der Immobiliensparte spiegelt sich dann auch in den Aktienkursen und zum Handelsende am 4. Januar gehörte die Deutsche Bank zu dem größten Gewinner im DAX.

Die Bankaktien zählen in den ersten Tagen des neuen Jahres eindeutig zu den Gewinnern am Finanzmarkt. Kann die Deutsche Bank weiter davon profitieren?

