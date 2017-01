Deutsche Bank: Reichen die guten Nachrichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn auch wenn das Bankhaus ob seiner Performance weniger gut dasteht als die Commerzbank, so sorgen doch die Erwartungen an die ganze Branche dafür, dass die Deutsche Bank sich trotzdem nicht verstecken muss. Nicht zuletzt die Tatsache, dass für den Vergleich in den USA weniger Strafe angefallen ist als vermutet, trägt zu diesem positiven Ausblick bei. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben, waren folgende:

Oberflächlich? In der letzten Woche fiel auf, dass sich die Kurse der Deutschen Bank Aktie und der Commerzbank in einem sehr ähnlichen Radius bewegt haben. Wieder einmal wird dadurch deutlich, dass an der Börse eben nicht unbedingt auf die fundamentalen unternehmensinternen Entwicklungen, sondern vor allem auch auf die Geschehnisse an der Börse geschaut wird. Denn wie die Branche sich macht, so entwickeln sich dann auch meistens die Erwartungen, den fundamentalen Entwicklungen zum Trotz.

Was steckt dahinter? Es ist ganz klar, dass hier die Erwartungen an die Branche mit den hohen Erwartungen an die Deutsche Bank zusammenhängen. Denn bei den Zahlen von Commerzbank und Deutscher Bank besteht eine eindeutige Diskrepanz. Während man von der Commerzbank zumindest leicht schwarze Zahlen erwartet, könnte die Deutsche Bank sich in beide Richtungen entwickeln, obwohl die Strafe für risikoreiche Hypothekengeschäfte um die Hälfte weniger ausfällt als von den US-Behörden zuvor gefordert.

Genau wie bei der Commerzbank Aktie zeigt die Deutsche Bank Aktie aus der markttechnischen Perspektive eine leichte Erholung und wir werden abwarten müssen, ob der nächste Preiswiderstand zwischen 20,00-21,00 Euro je Aktie sich testen lässt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

