Deutsche Bank: Puh! Anleger dürfen vorerst aufatmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

kaum ein Geldinstitut auf dieser Erde kann eine solche Bandbreite an ungelösten Rechtsstreitigkeiten vorweisen wie die Deutsche Bank. Erst kurz vor Weihnachten – praktisch im letzten Atemzug des abgelaufenen Jahres – konnten die Frankfurter einen umfangreichen Clinch beilegen. Es ging um unregelmäßige Hypothekengeschäfte, in welche die Deutschbanker verstrickt waren. Der Streit konnte mit einer Strafzahlung von 7,2 Milliarden Euro verhältnismäßig glimpflich abgeschlossen werden. Die im Vorfeld gestellten Forderungen gestalteten sich mit einem Betrag von 14 Milliarden Euro wesentlich höher.

Steuerhinterziehungen im großen Stil

Wie aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft von Manhattan hervorgeht, kann nun ein weiterer juristischer Nebenkriegsschauplatz den Akten zugeführt werden. Der zuständige Staatsanwalt erklärte, dass die Deutsche Bank 95 Millionen US-Dollar entrichten werde, um jenen Konflikt in beiderseitigem Interesse zu lösen. Im Voraus war noch von einer Strafsumme von 190 Millionen US-Dollar die Rede. Konkret geht es um den Vorwurf, die Frankfurter haben im Jahre 2000 über diverse Scheingesellschaften Steuern in zweistelliger Millionenhöhe hinterzogen.

Eine annehmbare Einigung

Diese wieder einmal sehr passable Einigung ist eine weitere befreiende Nachricht für die Deutsche Bank und deren Anleger, die nach dem historischen Aktieneinbruch und der Skandale des letzten Jahres skeptisch wie nie waren.

Die Börse reagierte am Donnerstag umgehend positiv auf die jüngste Meldung. Das Wertpapier des größten deutschen Geldinstituts erreichte zur Mittagszeit einen Wert von etwa 18,7 Euro, was einem Plus von 0,46 Euro (+2,49 Prozent) entsprach.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse