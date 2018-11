Deutsche Bank: Publikation zu „Blockchain-Revolution“!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Was sagt eigentlich die Deutsche Bank zum Thema „Blockchain-Revolution“? Vielleicht ist eine Universalbank wie die Deutsche Bank gar nicht so begeistert, wenn sich alternative Zahlungsmittel etablieren, für die gar nicht mehr die Dienste von Großbanken benötigte werden? Nun, in einer aktuellen Publikation von Deutsche Bank Research mit dem Titel „Die multiplen Stufen der Blockchain-Revolution“ klingt das Fazit durchaus positiv. So heißt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.