Deutsche Bank: Profitiert von Senkung der Kernkapitalquote!

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zur Deutschen Bank gehabt, denn die EZB hat die Kapitalanforderungen für die Deutsche Bank hinsichtlich der harten Kernkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr abgesenkt. Davon profitiert das Geldinstitut aber nur teilweise. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Die Absenkung der Anforderungen: Gewiss, die EZB hat die Anforderungen gesenkt, doch das deutsche Kreditinstitut bemüht sich ohnehin darum, eine Kernkapitalquote zu erreichen, die deutlich über den offiziellen Anforderungen liegt. Schon alleine mit Blick auf Basel 3, im Zuge dessen die Anforderungen dann wieder steigen werden.

Der Vorteil: Eine geringere Quote wird es dem Unternehmen aber definitiv erleichtern, zukünftige Stresstests zu bestehen und auch das Vertrauen der Anleger in die Risikovorsorge der Bank zu gewinnen oder besser gesagt zurückzuerobern. Dies ist definitiv ein Vorteil der Senkung.

Die Auswirkungen: Zwar wird nun wild spekuliert, dass die Deutsche Bank vielleicht ihre Rücklagen reduzieren könnte, um neues Kapital freizusetzen, doch da mit Basel-3 im Jahre 2019 die Anforderungen erneut steigen werden, will die Deutsche Bank stattdessen ihre Kernkapitalquote schrittweise anpassen.

Bisher hatte die EZB eine harte Kapitalquote von 10,76 % gefordert, durch die Senkung sind es nun nur noch 9,51 % ab 2017. Dass nun der Druck weg ist, fühlt sich sicher für die Verantwortlichen gut an, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Deutsche Bank effektiv gar nicht mehr Geld zur Verfügung hat. Wird diese Verschnaufpause wohl weise genutzt werden? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Ihr Robert Sasse