Deutsche Bank, Porsche und Stada: Alle Insiderkäufe und -verkäufe im Überblick!

Kommentar von Mark de Groot

Liebe Leser,

im Folgenden ein Überblick über alle Aktienkäufe und -verkäufe von Insidern, die im Zeitraum zwischen 19. und 25. August (Kalenderwoche 34) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet wurden. Zu solchen Insidern zählen in erster Linie Vorstände und Aufsichtsräte sowie Firmen oder Personen, die in enger Beziehung zu diesen Managern stehen. Die auffälligsten Bewegungen gab es bei Henkel, Porsche Automobil Holding SE, Centrotec und vor allem der Aktienbrauerei Kaufbeuren zu beobachten.

Es gab auch Kurioses

Die kurioseste Bewegung vorneweg: Martina Klee, ihres Zeichens Aufsichtsrätin der Deutschen Bank, kaufte sage und schreibe 10 Aktien ihres Unternehmens. Damit konnte sie den aktuellen Kursverfall von Deutschlands Nummer natürlich nicht stoppen. Aber Spaß beiseite: Frau Klee wird schon ihre Gründe für den Kleinstkauf gehabt haben. Vielleicht wollte sie einem Familienangehörigen mit einem Geburtstaggeschenk eine Freude bereiten. So nach dem Motto: „Und wenn du 18 wirst, Jakob, dann wird die Aktie mal das Doppelte wert sein!“ Okay, jetzt muss ich mit dem Quatsch echt aufhören, sonst schlägt mir Frau Klee noch ihre 10 Aktien um die Ohren.

Hat dieser Deal etwas mit ROK Stars zu tun?

Auf der Verkaufsseite tat sich in der letzten Woche jedoch eindeutig mehr. Bemerkenswert sind auf jeden Fall die Bewegungen bei der RCM Beteiligungs AG, bei Centrotec Sustainable, bei Henkel und vor allem bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren. Da handelte es sich schon um beachtliche Volumen, jeweils bemessen am jeweiligen Börsenwert der Unternehmen. Bei dem 17-Millionen-Verkauf von Aktienbrauerei Kaufbeuren werden mit Sicherheit einige Anleger hellhörig. Gehört die Brauerei Kaufbeuren nicht der vermeintlichen Börsenhoffnung ROK Stars?

Ja und nein. Das Brauereigeschäft ging tatsächlich vor geraumer Zeit zu 55 % an ROK Stars, wurde aber zuvor in die ABK Betriebsgesellschaft ausgegliedert. Die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG ist heute eine reine Immobiliengesellschaft. Und die Mehrheit der Anteile (rund 90 %) hat sich jetzt der JP’s Nevada Trust beschafft, der sich auf Investments in Hotelbauten und Immobilien spezialisiert hat. Es handelt sich hier also um eine strategische Übernahme.

Bei Stada trennte sich Carl Ferdinand Oetker nach der Übernahmeschlacht von einem beachtlichen Aktienpaket. Oetker war langjähriger Stada-Aufsichtsratsvorsitzender und hat angekündigt, seinen Posten aufgrund der Übernahme räumen zu wollen. Nach dem Verkauf der Anteile trat er am Mittwoch nochmals kräftig gegen den Ex-Vorstand nach. Aber diese Story würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Kommen wir lieber …

… zu den Zahlen

In der Tabelle werden ausschließlich Käufe und Verkäufe von Aktien erfasst, keine sonstigen Transaktionen (Mitarbeiterprogramme, Aktienübertragungen von Privatpersonen an Holdingfirmen etc.). Es gibt auch einen guten Grund, warum Sie diese Übersicht für die vergangene Handelswoche erst am Donnerstag der darauffolgenden Woche lesen. Meiner Erfahrung nach tauchen diese im Fachjargon „Director’s Dealings“ genannten Meldungen häufiger mit einigen Tagen Verzug in der Datenbank der BaFin auf. Vor Mittwoch macht solch ein Wochenüberblick meiner Meinung nach keinen Sinn.

In den untenstehenden Listen finden Sie neben der Zahl der gemeldeten Transaktionen und dem Gesamtvolumen aller Meldungen auch noch eine Prozentangabe „Kursentwicklung“. Was hat es damit auf sich? Die Prozentzahl misst den Unterschied zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der jeweiligen Aktie in der vergangenen Handelswoche. Sie können damit nachvollziehen, welche Auswirkungen die Insideraktionen auf den Kurs hatten. Selbstverständlich können bei der Kursbildung auch noch andere Faktoren eine wesentliche Rolle gespielt haben.

Insiderkauf

Unternehmen

Transaktionen

Summe in €

Kurs

Henkel

1

877.412,65

0,15%

Porsche SE

1

500.134,50

0,00%

Francotyp-Postalia

2

147.137,85

-17,14%

wallstreet:online

1

69.707,48

16,31%

The Naga Group

1

10.280,00

-1,59%

Delticom

1

2.955,80

3,11%

Deutsche Bank

1

137,90

-1,92%



Insiderverkauf

Unternehmen

Transaktionen

Summe

Kurs

Aktienbrauerei Kaufbeuren

1

17.000.000,00

4,27%

Henkel

1

8.542.466,11

0,15%

Centrotec

1

463.127,63

-1,51%

RCM Beteiligungs

1

315.000,00

1,88%

wallstreet:online

4

155.156,03

16,31%

STADA

1

132.500,00

15,69%

Schumag

1

3.360,00

-14,79%



Ein Beitrag von Mark de Groot.