Deutsche Bank: Pleiten, Pech und Pannen – im Zweifel für den Bullen

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) bleibt – wie von uns erwartet – volatil. Heute „bounced“ der Titel von der oberen Begrenzung des Ausbruchsniveaus bei rund 10,60 Euro nach oben und bewegt sich im Tagesverlauf langsam, aber sicher gen Norden. Zum Wochenschluss belastet eine Meldung, derzufolge die Bank massive Probleme bei der Identifizierung von Geldwäsche hat.

Pleiten, Pech und Pannen – das ist man von der Deutschen Bank gewohnt, auch wenn die Bank die aktuellen Anschuldigungen vehement zurückweist. Das ‚big picture‘ wie auch die operative Geschäftsentwicklung dürften jedoch nicht von diesem Nebenschauplatz beeinträchtigt werden. So sieht sich das größte deutsche Geldhaus selbst auf dem Weg der Besserung und konnte zuletzt sogar mit den Zahlen überzeugen – aber es gibt einen Haken.

Kein Mega-Schnäppchen mehr

Als Anleger sollte man sich im Klaren sein, dass die Deutsche Bank durchaus eine ambitionierte Bewertung aufweist, auf die wir schon desöfteren hingewiesen haben. Einer Marktkapitalisierung von 22,5 Milliarden Euro steht ein Halbjahresgewinn (nach Steuern) von 521 Millionen Euro gegenüber.

Im Zweifel für den Bullen

Wir hatten bereits öfters auf erwähnte Bewertungsratios hingewiesen. Darüber darf auch nicht der Kursverlauf täuschen, der im 52-Wochen-Bild gut zurückgekommen ist – unter anderem als Folge zahlreicher Kapitalmaßnahmen in den vergangenen Jahren. Da die Bank ihre Kosten strukturell verringern will – unter anderem durch den Abbau von rund 5.000 Arbeitsplätzen – sind wir jedoch positiv gestimmt. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Bank liefert.

Die Aktie bleibt für Trader ein Paradies. Aktuell positionieren sich vorwiegend wohl Anleger (wie auch Insider), die auf Jahressicht auf steigende Konzerngewinne spekulieren.

