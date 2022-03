Deutsche Bank: Outsourcing nach Russland bedroht IT-Sicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Hamburg (ots) -Kunden in Sorge um Zugriff auf Konten und Depots / "Operative Ausfallsicherheit gründlich getestet" / Software-Entwicklung aus Kostengründen nach Russland ausgelagertDer Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte zu einem Risiko für die IT-Sicherheit der Deutschen Bank werden. Nach Informationen von DUP UNTERNEHMER lässt die Deutsche Bank ein Viertel der IT-Entwicklungsarbeit von Spezialisten in Russland leisten. Nun sind Kunden in Sorge, dass zum Beispiel Konten oder Depots blockiert werden könnten und sie nicht mehr an ihr Geld gelangen könnten. Mit den Informationen konfrontiert, betont Bank-Sprecher Sebastian Krämer-Bach, man habe die "operative Ausfallsicherheit gründlich getestet" und sei "zuversichtlich, dass der tägliche Betrieb unseres Handelsgeschäfts nicht beeinträchtigt werden wird".Seit 2001 hat die Deutsche Bank IT-Entwicklungsarbeit an ihr russisches Technologiezentrum mit mehreren Standorten ausgelagert, um Kosten zu sparen. Bis zu 1500 Spezialisten sollen dort für das Unternehmen tätig gewesen sein. Allerdings wurde das Engagement bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erheblich reduziert, freie Mitarbeiter sollen gar nicht mehr beschäftigt werden. Offenbar hegte die Deutsche Bank schon vor Kriegsausbruch Bedenken. Sprecher Krämer-Bach hebt gegenüber DUP UNTERNEHMER hervor: "Wir bewahren keinen Code und keine Daten im russischen Technologiezentrum auf."Über das DUP UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale und die Klimatransformation, herausgegeben von der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypries, erscheint in einer Gesamtauflage von über 280.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Über das Magazin, die Website dup-magazin.de sowie diverse Newsletter werden rund 1,3 Millionen Leser erreicht. Mehr unter dup-magazin.dePressekontakt:DUP UNTERNEHMERPlattform für Digitalisierung und NachhaltigkeitDUP-PresseteamE-Mail: redaktion@dup-magazin.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuell