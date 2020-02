Deutsche Bank: Ob dieser Anstieg wohl dauerhaft ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie konnte am 4. Dezember ein Tief bei 6,28 Euro ausbilden und in einen neuen Aufwärtstrend übergehend. Er hat sich Mitte Dezember nach dem Überschreiten des 50-Tagedurchschnitts stark beschleunigt. Auch nach dem Jahreswechsel setzte sich die Rallye unvermindert fort, sodass am 31. Januar bei 8,65 Euro ein neues Hoch ausgebildet werden konnte.

Dieses Hoch wurde im Februar deutlich ...



