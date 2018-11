Deutsche Bank: Nur „unterbewertet“, weil „missverstanden“?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die DB-Aktie (WKN: 514000) gewinnt in der laufenden Woche +8%. Kommt nun mit dem US-Hedgefonds die explosive Wende? Wie gestern bekannt wurde, hat sich Hudson Executive Capital ein Aktienpaket in Höhe von 3,14% gesichert (Wert rund 544 Millionen Euro).

Der Hedgefonds verfolgt nach eigenen Angaben eine „value-orientierte“ Perspektive, die wohl darauf abzielt, dass Deutschlands größtes Geldhaus seine Ertragskraft künftig deutlich steigern wird. Eine große Rolle spielt dabei das Vertrauen, das Hudson-Chef Douglas L. Braunstein in DB-Konzernchef Sewing nach Aussagen gegenüber dem Wall Street Journal hat.





So will die Deutsche Bank profitabler werden – Neuausrichtung zielführend?

Braunstein bezeichnete die Deutsche Bank als „missverstanden“, folglich sei die Aktie „unterbewertet“. Die von CEO Sewing forcierte strategische Neuausrichtung bezeichnete er als richtig.

Sewing kündigte mit seinem Amtsantritt umfassende Maßnahmen an. Der Fokus liegt dabei auf Kostenreduzierung. Unter anderem sollen fast 10.000 Stellen abgebaut werden.

In einem unserer letzten Updates zur Deutschen Bank haben wir die spannenden Kurstreiber zur strategischen Neuausrichtung zusammengefasst.

