Deutsche Bank: Nur eine Korrektur oder die Trendwende?

gestern war es nun so weit. Die Deutsche Bank hat die Katze, die Marktteilnehmer schon lange im Sack vermutet hatten, aus dem selbigen gelassen. Die Katze steht in diesem Zusammenhang für die Kapitalerhöhung, die im Zuge des Konzernumbaus von John Cryan am Montag angekündigt wurde.

Viele Anleger reagierten darauf hin verschnupft und trennten sich von ihren Anteilen. In der Folge brach der Aktienkurs der Deutschen Bank unter sehr hohem Handelsvolumen um 7,9 Prozent ein. So viel wie seit Mitte September 2016 nicht mehr, als sich die Aktie im Sturzflug in Richtung der 10 EUR Marke befand. Die positive Phase von steigenden Kursen könnte damit jetzt vorbei sein.

Nachdem die Deutsche Bank mehrere Wochen mit dem Aufwärtstrend gehadert hat und sich auf relativ hohem Niveau zwischen ca. 20 und 18 EUR bewegte, kam nun der finale Trendbruch, der jetzt wohl endlich eine größere und fällige Konsolidierung ausgelöst hat. Einzig die grüne Unterstützungslinie, auf der die Aktie am 6. März zum Xetra-Schlusskurs exakt zum Stehen gekommen ist, kann jetzt einen drohenden Abverkauf Richtung 50 % Fibonacci-Korrektur-Retracement bei ca. 15 EUR verhindern. Anleger und besonders Trader sollten ab jetzt also für beide Richtungen offen sein!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

