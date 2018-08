Deutsche Bank: Nur die Zittrigen schmeissen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Es hatte sich angedeutet: Die Deutsche Bank Aktie (WKN: 514000) knickt am Donnerstag -3,5% ein – zum Großteil auch dem miserablen Gesamtmarkt geschuldet (DAX -2%). Nach der Kursrallye der vergangenen Tage hatten wir einmal mehr den Braten gerochen und gestern vor Rücksetzern gewarnt.

Mit der erfreulichen Geschäftsentwicklung der Bank (dazu unten mehr) hat das wenig zu tun. Vielmehr dürfte es sich – neben dem schwachen Gesamtmarkt – um Gewinnmitnahmen handeln. Kurz gesagt: Eine Umschichtung findet statt. Insider und Langfrist-Investoren rein, Trader und zittrige Hände raus. Der Grund dafür ist denkbar simpel …

Was ist jetzt zu tun?

Für Anleger heißt es nun: Ruhe bewahren und die nächsten Quartalsergebnisse genau anschauen. Besonderes Augenmerkt liegt dabei auf den Kosten, die 2019 im Vergleich zu 2018 um 1 Milliarde Euro sinken sollen bei nahezu gleichen Umsätzen. Für Januar bis Juli diesen Jahres wurde ein Nachsteuergewinn von 521 Mio. Euro gemeldet.

Die Trendwende ist operativ jedoch nicht nachhaltig bestätigt und das Skandal-Geldhaus berühmt berüchtigt für vollmundige Aussagen. Die Marktkapitalisierung bei über 22 Mrd. Euro preist gewisse Gewinnerwartungen ein – genau darin liegt das Risiko.

Klar ist: Der heutige Kursrückgang ist kurz über dem Ausbruchsniveau im Bereich von 10,50 bis 10,60 Euro nach oben abgeprallt. Damit dient der Pullback als Bestätigung für das Momentum der jüngsten Kursrallye.

