Deutsche Bank: Noch ist nicht aller Tage Abend!

Die Deutsche Bank will mehr: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte, habe das Geldhaus nicht nur die für 2019 angedachten Renditeziele bestätigt, sondern auch weitere Verbesserungen in Aussicht gestellt.

Demnach sagte Finanzvorstand James von Moltke kürzlich in London, dass die Schwelle von 4 Prozent Eigenkapitalrendite nur ein „Zwischenziel“ auf dem Pfad zu einer Rendite (ROTE) von 10 Prozent sei.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.