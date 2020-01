Deutsche Bank: Neues Jahr, neues Glück?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Mit einer leuchtend grünen Kerze startete die Deutsche Bank-Aktie am Donnerstag in das Börsenjahr 2020. Zusammen mit der Commerzbank zählte die Aktie zu den Spitzenwerten auf dem deutschen Kurszettel und in den ersten 90 Minuten des Handels war ein Plus von 4,73 Prozent zu verzeichnen.

Fundamental hat sich die Lage der Deutschen Bank über Weihnachten nicht verändert. Die Probleme des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



