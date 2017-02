Deutsche Bank: Neuer Großaktionär!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

interessante Neuigkeiten bekamen in der letzten Woche die Anleger der Deutschen Bank zu hören. Hier war zu lesen, dass die Aktie wieder etwas Luft hat holen können, nachdem es in den Monaten davor eine beachtliche Erholungsrallye zu bestaunen gab. In der Spitze hat die Aktie um mehr als 80 Prozent zugelegt und seit Ende Februar konsolidiert sie zwischen 18,00 und 19,00 Euro. Auch ein neuer Großaktionär hat sich gefunden. Hermann Pichler hat letzte Woche die Frage gestellt wie es bei der Deutschen Bank nun weitergeht.

Milliardenverluste! Im letzten Geschäftsjahr musste die Deutsche Bank finanziell Federn lassen, doch dafür wurden dann auch mit dem US-Hypothekenstreit und der Geldwäscheaffäre in Russland die beiden größten Rechtsfälle überwunden.

Gute Aussichten? Im laufenden Jahr könnte die Aktie der Deutschen Bank zudem von anziehenden Zinsen und der von Donald Trump in Aussicht gestellten Deregulierung profitieren. Außerdem konnte mit der chinesischen Unternehmensgruppe HNA ein neuer Großaktionär gewonnen werden. So soll HNA Aktien im Gesamtwert von 755 Mio. Euro gekauft haben, das ist etwa 3 Prozent des Börsenwertes und könnte in Zukunft noch weiter ausgebaut werden.

Kann die Deutsche Bank also, nach der Pleite im letzten Jahr, auf eine entspannte Zeit hoffen? Wir bleiben für Sie am Ball.

5 Top Aktien für 2017!

Hans Meiser nennt Ihnen jetzt KOSTENLOS die 5 Aktien-Favoriten von Börsenguru Rolf Morrien. Video-Reportage erklärt: Das sind die 5 Aktien, mit denen Sie 2017 ein Vermögen verdienen werden!

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse