Deutsche Bank: Neue Werbekampagne gestartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Blick bei Youtube auf einen neuen Spot der Deutschen Bank mit einer Welt-Umseglerin (?Deutsche Bank TV Spot – #PositiverBeitrag?) zeigte, dass dieser am 5. Juni eingestellt worden war und zum Zeitpunkt des Einblicks am 7. Juni gut 1.000 Aufrufe gehabt hatte. In einer zu dieser Werbung passenden Medieninformation informiert die Deutsche Bank mit dieser Einordnung: ?#PositiverBeitrag: Die Deutsche Bank wirbt ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.