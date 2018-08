Deutsche Bank: Morgen Stanley mit Kursziel unter Allzeittief

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das hat gerade noch gefehlt: Dass es die Deutsche Bank Aktie (WKN: 514000) am Freitag fast -4% billiger gibt als am Vortag, hat einen Grund und der hat einen Namen: Morgan Stanley. Die US-Investmentbank rät in einem am Freitag vorliegenden Research-Report nur bedingt zum Kauf des deutschen Bankentitels und hat ihre Einschätzung auf „Underweight“ und einem Kursziel von 9 Euro belassen.

Sollte das Kursziel erreicht werden, dann würde die Deutsche Bank Aktie in traurige Regionen fallen. Der tiefste Stand, den der Titel per Schlussstand jemals erreichte, war 9,052 Euro am 27. Juni. Aber nicht nur das: Mit dem Kursrutsch auf aktuell 10,34 Euro rutscht die Deutsche Bank-Aktie unter eine wichtige charttechnische Unterstützungszone, die gleichzeitig das Ausbruchsniveau der Kursrallye vor wenigen Tagen bildete.

So begründet Morgan Stanley sein All-Time-Low-Kursziel

Analystin Magdalena Stoklosa von der US-Investmentbank Morgan Stanley hatte das größte deutsche Geldhaus nach den jüngsten Kursgewinnen von „Equal-weight“ auf „Underweight“ abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 9 Euro, schrieb sie in einer aktuellen Studie. Ausschlaggebend dafür ist wohl, dass nach Überzeugung der Analystin die Senkung der Kostenstruktur keinen positiven Einfluss auf den Kurs habe.

Die Deutsche Bank wird an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 21,5 Mrd. Euro gehandelt.

