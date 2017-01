Deutsche Bank: Moody´s ist zufrieden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zur Deutschen Bank bei den Anlegern ein. Denn wenn es um den Vergleich mit den USA geht ist man wohl nochmal mit dem Schrecken davongekommen.

Das Aufatmen: Endlich, der Milliardenvergleich rund um faule Hypotheken konnte von der Deutschen Bank in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich zu den Akten gelegt werden. Deutschlands größte Bank muss nun für Kosten in Höhe von 7,2 Milliarden Euro aufkommen. Der Großteil davon geht allerdings in Form von Vergünstigungen an die Kunden und muss auch nicht unbedingt komplett ausgezahlt werden.

Die Einschätzung: Aufgrund dessen sieht die Ratingagentur Moody’s keinen Grund, das Rating für die Deutsche Bank anzupassen. Sie sieht den Vergleich als positiv an und hebt hervor, dass die Deutsche Bank sich jetzt viel besser auf ein funktionierendes Konzept bis 2020 konzentrieren könne.

Die Ist-Situation: So richtig rosig sieht es bei der Deutschen Bank aber trotzdem nicht aus, denn mit „Baa2“ erreicht die Deutsche Bank nur das neunthöchste Rating auf der Skala. Für ein A-Rating reicht das noch nicht aus.

Die Deutsche Bank hat weiterhin mit unzähligen Rechtsstreits und anderen Problemen zu kämpfen und inwiefern sich diese Situation überhaupt mal ändert bleibt abzuwarten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

