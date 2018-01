Deutsche Bank: Minimaler Rücksetzer – maximale Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zuletzt etwas Schwäche an den Tag gelegt. Dabei ist der Wert an sich in guter Verfassung, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die derzeitigen Kurse. Das Bankhaus habe die Chance auf Kursgewinne von mehr als 20 %, wenn alles normal verläuft, so die Aussage. Konkret: Übergeordnet befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, der nun allerdings eine Korrektur erfuhr. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen eine Pause eingelegt, nachdem es im Herbst zu einer Gegenbewegung nach oben kam. Die Deutsche Bank verlor in der vergangenen Woche unter dem Strich insgesamt nahezu 3 % an Wert. Innerhalb von zwei Wochen beläuft sich das Minus auf insgesamt sogar 5,5 %. Damit steht das Monatsergebnis wiederum bei plus minus null. Gleichwohl spricht die Dynamik an sich für steigende Kurse.

Nach unten hin schützen zunächst 15 Euro als wichtige runde Marke. Auch die früheren Tiefs knapp unterhalb von 15 Euro dürften noch Halt geben, heißt es. Weitere Haltezonen reichen bis zu 14 Euro hinab. Das 1-Jahres-Tief von 13,15 Euro, das am 5. September 2017 erreicht wurde, ist an sich schon zu weit entfernt, um noch getestet zu werden. Auf dem Weg nach oben locken das 6-Monats-Hoch bei 17,03 Euro vom 18. Dezember sowie das 1-Jahres-Hoch bei 17,54 Euro, das die Deutsche Bank am 15. Mai 2017 markiert hatte. Darüber sollten die Kursgewinne dann mindestens bis zum 2-Jahres-Top bei 19,51 Euro führen. Dieses wurde am 5. Januar 2016 markiert und ist gut 20 % entfernt.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten sind nicht an den Markt gelangt. Demnach sind weiterhin 25 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten, während 30 % derzeit für einen Verkauf plädieren.

Technische Analysten: Banktitel kaufenswert!

Technische Analysten vertreten die Auffassung, der Wert sei im Aufwärtstrend. Erst bei 15,43 Euro würde der langfristige Hausse-Modus gebrochen. Insofern herrscht ein Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.