Deutsche Bank mit Mini-Crash! Einstiegschance?

die Aktie der Deutsche Bank hat es am Dienstag regelrecht zerrissen. Nach weiteren Informationen zur milliardenschweren Kapitalerhöhung sackte der Kurs auf Xetra-Schlusskursbasis und unter erneut sehr hohem Handelsvolumen um 6,92 Prozent ab. Zusätzlich gaben der sehr vorsichtige Ausblick auf 2017 und der niedrige Bezugskurs der Aktie den Rest.

Viele Investoren werden sich nach dem gestrigen Tag verwundert die Augen gerieben haben. Wie konnte das nur passieren? Es sah doch zuvor alles so gut aus … Wir wollen nicht direkt sagen, wir hätten es gewusst, doch schon am 7. März hatten wir Sie im Rahmen der Analyse „Deutsche Bank – Nur eine Korrektur oder die Trendwende?“ auf einen größeren Kursrutsch bei der Deutsche Bank vorbereitet. Als Kursziel wurde die Marke von 15 EUR genannt und charttechnisch skizziert, die nun mit dem jüngsten Tief bei 15,42 EUR fast schon erreicht wurde.

Die besagte Unterstützungslinie wurde deutlich gebrochen und spätestens jetzt befindet sich die Deutsche Bank in einer Konsolidierung, die die Aufwärtsbewegung von 10 auf fast 20 EUR korrigiert. Auf dem aktuellen Niveau hängt der Kurs jedoch charttechnisch noch in der Luft, so dass eine direkte und sofortige Erholung unwahrscheinlich ist. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Marke von 15 EUR und leicht tief in Verbindung mit dem dort verlaufenden 50 % Fibonacci-Korrektur-Retracement noch erreicht werden könnte. Erst ab dort könnten Anleger einen günstigen Wiedereinstieg ins Auge fassen.

Ein Beitrag von Christian Lehbau.