Deutsche Bank: Die Millionen fließen!

Vor wenigen Wochen noch berichtete Welt online, die Deutsche Bank würde aufgrund des verordneten Sparkurses ihre Bonuszahlungen an die Mitarbeiter für 2018 stark zusammenstreichen. Einige Banker in New York und London sollen daher überhaupt keine Zusatzzahlung erhalten, hieß es. Nur wer – wie etwa neue Mitarbeiter – eine Garantie für die Bonus-Auszahlung ausgehandelt hätte, habe Glück. Noch mehr Glück hat aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.