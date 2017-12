Deutsche Bank: Melden sich die Käufer in diesem Jahr noch einmal zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

seit Anfang November steigt die Aktie der Deutschen Bank kontinuierlich an. Es bildete sich zunächst ein recht steiler Aufwärtstrend aus, der den Kurs bis Mitte November auf rund 16,30 Euro ansteigen ließ. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über, die in den ersten Dezembertagen abgeschlossen werden konnte.

Wer anschließend gehofft hatte, die steile Aufwärtsbewegung werde sich fortsetzen und die Deutsche Bank-Aktie schnell weiteren Hochs zustreben, der sah sich leider getäuscht. So schnell der Anstieg von rund 14 auf über 16 Euro gelang, so zäh läuft nun der Versuch, den Kurs der Aktie um nur einen weiteren Euro steigen zu lassen.

Bis kurz vor Weihnachten sah es noch ganz gut aus für die Käufer. Der Kurs zog wieder deutlicher an und erreichte die Marke von 17 Euro. Anschließend fielen die Notierungen aber ebenso schnell wieder zurück, wie sie zuvor gestiegen waren. Das Ausgangsniveau des allerletzten Anstiegs wurde sofort wieder erreicht.

Drohen zum Jahresabschluss weiter fallende Notierungen?

Mit Ruhm bekleckert haben sich die Bullen damit ganz gewiss nicht. Negativ ist nun zu werten, dass die letzte Aufwärtsbewegung nur dreiteilig verlief. Sie könnte Bestandteil einer ausgedehnteren ABC-Korrektur sein. Diese würde für die letzten Handelstage des alten Jahres und den Jahresbeginn im Januar tendenziell weiter fallende Kurse erwarten lassen.

Wollen die Käufer diesen eher negativen Eindruck korrigieren, müssen sie den Kurs der Deutschen Bank schnell wieder bis an das Niveau von 17 Euro heranführen und dieses anschließend auch nachhaltig überwinden und höheren Zielen zustreben. Gelingt dies, könnte im weiteren Verlauf des 1. Quartals versucht werden, den harten Widerstand im Bereich von 20 Euro zu knacken.

Er markiert im Moment noch die obere Kante einer langjährigen Tradingrange. Kann dieses Kursniveau dauerhaft überwunden werden, würde der Markt das Signal senden, dass die Aktie eine mehrjährige Korrektur erfolgreich abgeschlossen hat. Das Ziel und die mit ihm verbundene Aussage ist viel zu verlockend, als dass die Käufer es leichtfertig aus den Augen verlieren sollten. Entsprechend stark sind sie gleich zu Beginn des neuen Jahres gefordert.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.