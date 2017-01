Deutsche Bank: Ein Medienbericht lässt aufhorchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank konnte sich über die Weihnachtstage einer ihrer größten Sorgen entledigen. Der US-Hypothekenstreit galt als die größte Rechtsangelegenheit, mit der sich Deutschlands größtes Geldhaus herumplagen musste. Der Vergleich mit den US-Behörden sieht eine sofort fällige Zivilstrafe in Höhe von 3,1 Mrd. Dollar vor. Darüber hinaus muss die Bank einen Betrag von 4,1 Mrd. Dollar zur Erleichterung von Kundendarlehen in den USA berappen. Das ganze läuft unter dem Stichwort „Consumer Relief“. Üblicherweise beinhalten solche Darlehenserleichterungen längere Laufzeiten oder kundenfreundlichere Zinsraten. Die veränderten Rahmenbedingungen müssen mindestens 5 Jahre Bestand haben.

Holt man sich Hedgefonds mit ins Boot?

Um die damit verbundenen Risiken aus den Bilanzen zu waschen, soll die Deutsche Bank einem Medienbericht zufolge über ungewöhnliche Maßnahmen nachdenken. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt das Geldhaus, Kredite an Private Equity Firmen oder Hedgefonds zu vergeben, damit diese die oftmals minderwertigen Darlehen der Privatkunden zurückkaufen. Unter Verbraucherschützern wie der US-Politikerin Elizabeth Warren ist eine solche Praxis höchst umstritten. Denn die Investmentfirmen sind hierbei meist nur an dem schnellen Dollar interessiert, anstatt den Kunden bessere Kreditbedingungen einzuräumen. Hierdurch kommt es oft zu Zwangsversteigerungen.

Die Rallye geht weiter

Die Deutsche Bank-Aktie setzt auch zu Jahresbeginn ihren Aufwärtstrend fort. Mittlerweile kratzt das Papier am Zwischenhoch, das Mitte März 2016 bei 18,82 Euro erreicht wurde. Sollte auch diese Preisschwelle nachhaltig überwunden werden, warten die nächsten Widerstände erst bei 21,40 Euro und 22,80 Euro.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

