Deutsche Bank: Massiver Kurssturz vorprogrammiert?

die Deutsche Bank leidet zu Beginn der neuen Woche unter schlechten Nachrichten aus den USA. Das Unternehmen würde wegen der Steuerreform in den USA nun „doch“ rote Zahlen schreiben, heißt es. So dramatisch sei die Lage nicht, vielmehr eröffneten sich auch neue Chancen, so die Meinung von Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Deutsche Bank hatte in Aussicht gestellt, dass es für das Jahr 2017 zu einem Nachsteuergewinn kommen werde. Diese Prognose wiederum wurde nun kassiert. Das Bankhaus muss eine Summe in Höhe von 1,5 Mrd. Euro bilanziell abschreiben, da die Verluste der vergangenen Jahre nicht mehr im bisherigen Maße abgeschrieben werden könnten, heißt es. Deshalb stellte die Bank durch ihren Chef John Cryan nun Verluste für 2017 in Aussicht.

Das Papier ist bereits am Freitag deutlich gefallen und rutschte auch am Montag weiter nach unten. Nun ist es möglich, dass der charttechnische Aufwärtstrend auf den Prüfstand gestellt wird, heißt es.

Technische Analysten: Vorsicht – Trendwechsel!

Die Aktie befindet sich in einer brisanten Lage und sieht sich nun einem Test des GD200 gegenüber. Dieser verläuft bei 15,43 Euro und wurde nach dem heutigen Tagesverlust fürs Erste unterschritten. Formal würde darunter ein Abwärtstrend eintreten, der sich bei Kursen von weniger als 15 Euro sogar deutlich ausweiten könnte. Das technische Signal wechselte am Montag auf „neutral“!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.