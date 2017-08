Deutsche Bank: Markttechnisch 20 Euro im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

im Gegensatz zur Commerzbank-Aktie hatte die Aktie der Deutschen Bank im Anschluss an den Quartalsbericht die Richtung Süden aufgenommen. Unterstützt wurde die negative Aussicht auf die zukünftige Kursentwicklung mit einer nach unten gesenkten Kursprognose von Citigroup, die den Wert bei 10 Euro je Aktie sieht. Der Umsatz fiel mit 6,6 Mrd. Euro deutlich geringer als die erwarteten 7,21 Mrd. Euro aus. Netto verdiente die Deutsche Bank allerdings 466 Mio. Euro und damit mehr als die Analysten erwartet hatten (273 Mio. Euro). Allerdings ging der Gewinn größtenteils auf Einsparungen zurück, wie die rückläufigen Umsätze deutlich machen. Der enorme Abzug der Kundengelder in den letzten Monaten deutet in dieser Hinsicht weiteres Ungemach an.

Markttechnisch 20 Euro im Blick

Die eigenen Prognosen würde die Deutsche Bank damit womöglich nicht einhalten können. Schauen wir auf die Markttechnik. Diese ist eindeutig. Der Kurs der Deutschen Bank Aktie hat zwar den 100-Wochendurchschnitt leicht überschreiten können, jedoch blieb die Nachhaltigkeit bisher aus. Bei 12 befindet sich der nächste Unterstützungsbereich. Sollte dieser unterschritten werden, könnte bald das Tief bei unter 10 Euro je Aktie angesteuert werden. Der Deutschen Bank Aktie bleibt also auch aus der markttechnischen Perspektive nichts anderes übrig, als über den Preisbereich bei 20 Euro je Aktie zu steigen, um mehr Optimismus bei den Anlegern zu wecken.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.