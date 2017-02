Deutsche Bank: Man sollte nicht nur das Schlechte sehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

es hat nicht sollen sein. Die hohen Vergleichszahlungen haben der Deutschen Bank im vierten Quartal ein kräftiges Minus eingebrockt. Unter dem Strich beliefen sich die Verluste auf 1,9 Mrd. Euro, wie Deutschlands größtes Geldhaus mitteilte. Damit wurde auch der Gewinn der ersten neun Monate vollständig aufgezehrt. Auf Jahressicht steht nach Abzug von Steuern ein Fehlbetrag von 1,4 Mrd. Euro zu Buche. Analysten hatten im Vorfeld mit geringeren Verlusten gerechnet, im Schnitt gingen sie von einem Jahresdefizit von 910 Mio. Euro aus. Dementsprechend reagierten auch die Anleger ziemlich zerknirscht und schickten den High-Flyer der vergangenen Wochen in den Keller.

Es ist nicht alles schlecht

„Unsere Ergebnisse des Jahres 2016 spiegeln sowohl den konsequenten Umbau der Bank als auch die Marktturbulenzen rund um unser Haus wider. In einem besonders schwierigen Jahr haben wir bewiesen, wie widerstandsfähig wir sind“, teilte Konzernchef John Cryan via Presseerklärung mit. Erfreut zeigte sich der Manager über die Fortschritte bei der Kapitalausstattung und die gute Liquiditätslage.

So konnte die harte Kernkapitalquote in den letzten drei Monaten des Jahres um 0,8 Prozentpunkte auf 11,9 Prozent verbessert werden. Die Bankenaufsicht verlangt bis Ende 2017 eine Quote von 12,25 Prozent. John Cryan selbst peilt einen Wert von 12,5 Prozent an. Positiv zugute halten muss man dem Institut, dass mit dem US-Hypothekenstreit und der Geldwäsche-Affäre in Russland die beiden größten Rechtsfälle beigelegt werden konnten. Das hatte zwar seinen Preis, gleichwohl sind große Unsicherheitsfaktoren aus der Welt geschafft.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse