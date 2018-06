Deutsche Bank: Mal sehen, wie die neue Werbung ankommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das klingt so, als ob die Verantwortlichen für die neue Werbekampagne der Deutschen Bank da etwas stolz sind. Denn die Deutsche Bank teilte mit: ?Handelsblatt berichtet über den Start der neuen Deutsche Bank Markenkampagne?. Vielleicht sehen es einige so, dass die Deutsche Bank doch bitte keine alltäglichen Artikel in der Finanzpresse kommentieren sollte. Denn die neue Werbekampagne stellt ja durchaus Personen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.