Deutsche Bank: Die Luft wird dünner!

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat am Dienstag ihren beschwerlichen Weg nach unten weiter fortgesetzt. Auch wenn Chartanalysten jüngst der Meinung waren, der Wert ist und bleibe stabil, könnte es jetzt doch enger werden, meinen Skeptiker. Sie verweisen darauf, dass der Kurs gefährlich nahe an einer bedeutenden Kursuntergrenze angelangt ist. Im Einzelnen: Die Aktie konnte die jüngst erreichten 16 Euro nicht mehr wieder erreichen. Stattdessen fallen die Notierungen in Richtung 15 Euro zurück. Sollte diese Untergrenze diesmal nicht halten, könnte allerdings eine neue Situation eintreten. Die Aktie hatte Ende Oktober bei 14 Euro ein Zwischentief erreicht, darunter könnte es bis zum 1-Jahres-Tief bei 13,15 Euro vom 5. September 2017 hinabgehen. Solange die 15-Euro-Marke noch hält, ist keine Gefahr in Sicht. Ansonsten könnte es jedoch enger werden für den DAX-Wert, heißt es.

Wirtschaftlich betrachtet steht die Aktie unter Druck, weil durch die US-Steuerreform ein geplanter Gewinn zu einem Jahresverlust mutierte, da es zu Abschreibungsbedarf in der Bilanz kommt. Dennoch sind noch 30 %aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen halten und 20 % verkaufen den Wert nach Ansicht der Daten.

Technische Analysten: Nun dreht der Wind

Technische Analysten verweisen darauf, dass nun ein Abwärtstrend eingetreten sei. Die 200-Tage-Linie wurde just unterkreuzt. Insofern herrscht ein formales Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.