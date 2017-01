Deutsche Bank: Die Luft wird dünner!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank entwickeln sich derzeit sehr ähnlich. Einige Unterschiede gibt es aber doch. So befindet sich die Commerzbank-Aktie bereits seit August 2016 in einer Erholungsphase, während die Deutsche-Bank-Aktie erst in der zweiten Septemberhälfte ihr Erholungs-Reversal hingelegt hat. Die Commerzbank-Aktie hat während der Erholung in etwa um 54 % aufgewertet. Die Deutsche Bank Aktie wertete um knapp 82 % auf. Auch die Deutsche-Bank-Aktie konnte ihren ersten, aber kurzfristigen Widerstand überwinden und seitdem um 28,64 % aufwerten. Der Widerstand verlief bei einem Kurswert von 14,00 Euro.

Die Luft wird dünn

Doch die Luft wird nun auch für die Deutsche Bank Aktie dünn. Denn die Aufwertung geschah größtenteils im Rahmen der Erwartungen an höhere Zinsen in den USA als auch an die Politik des neuen Präsidenten Trump. Sie war also zunächst einmal nur erwartungsgetrieben. Der Sektor kann aber nicht ewig nur aufgrund von Erwartungen rundlaufen. Vor allem dann nicht, wenn sich erste Unsicherheiten zeigen.

Zu Beginn der aktuellen Woche gehört der EU-Bankensektor zum schwächsten von allen. In den vergangenen Monaten zählte der Finanzsektor insgesamt zu den Gewinnern. Eine Korrektur lässt damit aus meiner Sicht nicht mehr lange auf sich warten. Sollte es tatsächlich dazu kommen, so bietet nach unten hin die zuvor überwundene, kurzfristige Abwärtstrendlinie einen technischen Widerstand. Sie verläuft derzeit bei einem Kurswert von 12,50 Euro.

