Deutsche Bank – Die Luft ist raus!

der steile Anstieg der Deutsche Bank Aktie ab Ende September war wohl eine der größten Überraschungen am deutschen Aktienmarkt in diesem Jahr. Nachdem vor nicht einmal drei Monaten totale Untergangsstimmung herrschte und zeitweise sogar staatliche Rettungspakete für die Deutsche Bank im Gespräche waren, ging der Kurs ausgerechnet nach einem kurzen Rutsch unter die 10 EUR Marke in die Senkrechte.

Bis kurz vor Weihnachten ging es munter und tendenziell aufwärts. Am 23. Dezember wurde mit 18,63 EUR immerhin der höchste Stand seit März 2016 erreicht. Doch damit scheint die Aktie der Deutschen Bank langsam aber sicher an ihre Grenzen zu stoßen.

Eine wichtige Widerstandszone zwischen 17,54 und 18,83 wurde nahezu vollständige ausgereizt. Zusätzlich zeigt der RSI-Indikator schon seit dem 8. Dezember eine negative Divergenz zu den steigenden Kursen. Und als wenn das noch nicht genug ist, hat sich seit dem 8. Dezember eine Flagge gebildet, die auf diesem Niveau auf einen Trendabschluss hindeuten könnte.

Am 27. Dezember kam es hier schon zu einem Ausbruch aus der Flagge, so dass hier ab sofort erhöhte Wachsamkeit gefragt ist. Die Deutsche Bank könnte vor diesem Hintergrund ab jetzt in eine entsprechende Gegenbewegung übergehen, die den gesehenen Anstieg der letzten drei Monate ohne Weiteres um 50 % korrigieren könnte. Wundern Sie also nicht, wenn Sie schon bald wieder von Kursen von 14 bis 15 EUR hören und lesen.

