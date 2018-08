Deutsche Bank: London muss zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Brexit wird insbesondere London wohl noch so einiges an Problemen bereiten. Für das aktuellste sorgt eine Ankündigung der Deutschen Bank: Diese will nach Handelsblatt-Informationen für neue Derivategeschäfte in Euro künftig stärker die Dienste der Clearing-Tochter der Deutschen Börse in Frankfurt nutzen. „Wir wickeln im Neugeschäft von Euro-Derivaten künftig größere Teile als früher an der Eurex ab“, zitiert der Bericht einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.