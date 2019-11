Deutsche Bank: Letzter Aufruf für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In der vergangenen Woche und auch am Dienstag ist die Aktie der Deutschen Bank daran gescheitert, den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 12. September zu überwinden. Weil ein Unglück selten alleine kommt, wurde anschließend auch die 50-Tagelinie verletzt. Am Mittwoch brachen endgültig alle Dämme und der Kurs fiel in einer langen, roten Kerze bis auf 6,65 Euro zurück. Auch am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



