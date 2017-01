Deutsche Bank: Kurz vor der Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am Freitag ist die Deutsche Bank der gefragteste Titel im Dax. Mit einem Plus von 2,61 Prozent setzt sich das größte deutsche Geldhaus vor alle anderen 29 anderen Werte im Leitbarometer der größten europäischen Volkswirtschaft. In den vergangenen Wochen und Monaten war das beinahe ein gewohntes Bild, konnte der Bank-Titel seit dem Allzeittief bei 10,08 Euro Ende September doch...