Deutsche Bank: Kurspotenzial erschöpft?

Die Aktie der Deutschen Bank kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Dabei können sich die Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 54,8% freuen - am 25. Januar erreichte die Aktie ein neues 12-Monats-Hoch (19,37 Euro). Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Teileinigung im russischen Geldwäscheskandal...