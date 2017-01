Deutsche Bank: Kurspotenzial erschöpft?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank konnte seit dem Allzeittief bei 10,08 Euro Ende September stolze 97% an Wert gewinnen - per heute klettert das Papier auf ein neues 12-Monats-Hoch. Spekulationen über einen Teilbörsengang der Fondstochter der Deutschen Bank haben die Aktien des Branchenprimus am Mittwoch auf den höchsten Stand seit einem Jahr getrieben.Die US-Investmentbank Goldman...