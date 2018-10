Deutsche Bank: Kopf-an-Kopf Rennen mit Wirecard!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In Bezug auf die Höhe der Marktkapitalisierung lieferte sich die Deutsche Bank zuletzt mit Wirecard gewissermaßen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Marktkapitalisierung errechnet sich, indem die Zahl der Aktien mit dem aktuellen Kurs multipliziert wird. Und da war es einigermaßen viel beachtet, als Wirecard in Bezug auf die Marktkapitalisierung an der Deutschen Bank vorüber gezogen war. Dies zusammen mit dem DAX-Aufstieg von Wirecard ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.