Deutsche Bank: Kleine Kursdelle – wie geht es nun weiter?

die Deutsche Bank hat nun einen leichten Kursabschlag hinnehmen müssen. Nicht dramatisch, meinen Charttechniker. Aktuell habe die Aktie ein Aufwärtspotenzial, das sich auf zumindest knapp 10 % beläuft. Möglicherweise wären sogar Gewinne um 25 % realisierbar. Im Einzelnen: Der Kurs ist um 14 Cent nach unten gerutscht. Dies ist kein Problem angesichts des klaren charttechnischen Aufwärtstrends, der sich zuletzt herausgebildet hat. Die Aktie hat eine klassische Turnaround-Situation geschaffen, nachdem es Anfang September zu einem Rutsch bis auf 13,15 Euro gekommen war. In der Zwischenzeit sind alle Widerstände bei 14,50 Euro sowie bei 15 Euro souverän überwunden worden. Nun sollten die Kurse auch noch in der Lage sein, das aktuelle 6-Monats-Hoch bei 16,94 Euro vom 24. Mai sowie das 1-Jahres-Top bei 17,54 Euro (erreicht am 15. Mai 2017) zu überwinden.

Nach einem Plus von 6 % binnen einer Woche und +12,5 % in zwei Wochen kann der Banktitel trotzdem nur noch 25 % aller Bankanalysten zu einer „Kaufempfehlung“ bewegen. 45 % votieren derzeit für „Halten“, 30 % plädieren sogar für einen „Verkauf“. Die Stimmung ist somit etwas ungünstiger geworden.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Die Aktie ist dennoch im Aufwärtstrend, meinen technische Analysten. Der GD200 ist jetzt allerdings nur noch knapp 4 % entfernt. Zwar sind alle Trendpfeile aufwärts gedreht, doch der geringe Abstand zur wichtigen 200-Tage-Linie bereitet etwas Sorge. Dennoch liegt hier noch ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.