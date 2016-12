Deutsche Bank: Keine Verschlechterung im Rating!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutschen Bank, denn der glimpfliche Ausgang im Rechtsstreit um faule Hypothekenkredite mit den USA hat für kollektives Aufatmen gesorgt. Modus bewertet diesen Vergleich positiv, doch bedeutet das jetzt schon einen Grund zum feiern? Die diesbezüglich wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Endlich gehört der Rechtsstreit um faule Hypotheken in den USA der Vergangenheit an. Die Sache wurde mit einem milliardenschweren Vergleich zu den Akten gelegt. Nun muss die Deutsche Bank Kosten in Höhe von 7,2 Milliarden Euro berappen.

Das gute an dem Ergebnis des Vergleiches ist, dass die Strafe nicht auf einmal gezahlt werden muss und ein Großteil in Form von Vergünstigungen an die Kunden abgegeben wird, also nicht sofort und direkt zu buche schlägt. Genau das wird von der Ratingagentur Moody’s dann auch als sehr positiv aufgenommen und sie sieht deshalb keinen Grund, das Rating für die Deutsche Bank anzupassen. Die Deutsche Bank könne sich jetzt viel besser auf ein funktionierendes Konzept bis 2020 konzentrieren.

So weit, so gut, doch wirklich Grund zum Feiern gibt es nicht bei der Deutschen Bank. Für ein A-Ranking reicht es noch nicht, da steht noch Arbeit bevor. Kann sich die Deutsche Bank in 2017 wieder aufrappeln? Wir halten Sie informiert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ von Börsen-Guru Yannick Esters kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 39,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse