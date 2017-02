Deutsche Bank: Keine Unterstützung von der Markttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

überraschende News gab es in der letzten Woche bei der Deutschen Bank, denn gerade hier wird klar, dass es von Seiten der Markttechnik derzeit eher nach weniger Unterstützung aussieht, und dass es derzeit an Impulsen fehlt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Im Westen nichts Neues? Nun, dass die Anleger hinsichtlich der Kurse etwas sehen wollen, ist wohl nur natürlich. Doch gerade Fundamental, so berichtete Rami Jagerali letzte Woche, von Seiten der Marktechnik ist diesbezüglich gerade wenig zu erwarten. Von Impulsen ist hier nichts zu spüren und der technisch relevante Widerstand, der zwischen 20,00- 21,10 Euro je Aktie verläuft, kann wohl vorerst nicht überwunden werden.

Warten auf positive Impulse! Nun scheint man bei der Deutschen Bank auf positive Impulse zu warten, doch der Kurs prallte vor drei Wochen an einem Widerstand ab und korrigiert seitdem die seit September bestehende Erholung. Dass die Quartalszahlen vor allem im Anleihesegment höhere Umsätze andeuten hängt wohl vor allem mit höheren Zinsen in den USA zusammen. Positive Impulse könnten deshalb vor allem von dieser Seite kommen, sofern sich hier weitere Erhöhungen abzeichnen. Derzeit fehlt es jedoch noch an diesen Impulsen, um die Aktie über den technischen Widerstand zu hieven.

Könnte, sobald ein Impuls gegeben wird und der Widerstand überwunden werden kann, die längerfristige Abwärtstrendlinie mit dem 200-Wochedurchschnitt als nächster wichtiger Widerstand überwunden werden? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

