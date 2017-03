Deutsche Bank: Keine Nachrichten sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

manchmal sind keine Nachrichten gute Nachrichten. So war die Nachrichtenlage zuletzt bei der Deutschen Bank nicht besonders gut. Und so richtig verdaut ist die Nachricht von der Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank immer noch nicht. Immerhin scheint sich der Kurs der Aktie nach dem starken Rücksetzer nun erst einmal im Bereich 15,50/16,00 Euro eingependelt zu haben. Da dürfen jetzt aber keine weiteren schlechten Nachrichten der Deutschen Bank kommen, wenn es hier eine Bodenbildung mit möglicherweise Rebound geben soll!

Ein Wettbewerb, der noch bis zum 3. April laufen soll

Am Donnerstag meldete sich dann das Kreditinstitut mal wieder zu Wort. Aber glücklicherweise betraf das wohl kaum den Aktienkurs. Denn die Deutsche Bank teilte mit, dass sie die „100 besten Ideen und Projekte, die durch offenes Denken etwas bewegen“, sucht. Soll es dabei darum gehen, wie die Deutsche Bank ihren eigenen Laden wieder in Ordnung bringt? Keineswegs. Vielmehr sollen die „innovativsten Projekte aus Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt, Gesellschaft, Kultur oder Bildung“ herausgestellt werden. Wer sich bewerben möchte, bitteschön. Solange es nur solche Nachrichten gibt, ist das wohl besser als neue schlechte News von der Deutschen Bank!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.