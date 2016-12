Deutsche Bank: Kein Tag ohne neue KLAGE!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Ein neuer Tag, eine neue Klage: Die Deutsche Bank hat weiter massiv mit Vorwürfen aus aller Welt zu rechnen. Am Mittwoch stammen diese aus den Niederlanden. Dort hat die Wohnungsbaugesellschaft Vestia die Bank jetzt nach eigenen Angaben bei einem Gericht in London verklagt. Die Vorwürfe lauten auf umstrittene Derivate-Geschäfte. Sämtliche Versuche, sich außergerichtlich zu einigen, seien ins Leere gelaufen. Der gesamte Schaden soll sich auf nicht weniger als 800 Millionen Euro belaufen. Vestia gab aber nicht bekannt, welche Summe jetzt im Rechtsstreit konkret gefordert wird.

Besser läuft es für die Deutsche Bank in der Schweiz, wo die Wettbewerbskommission verschiedene Großbanken aufgrund von Kartellverstößen bestraft. Insgesamt müssen Geldhäuser wie JP Morgan und die Royal Bank of Scotland umgerechnet 93 Millionen Euro zahlen. Die Deutsche Bank aber bleibt unberührt, obwohl sie nicht frei von Vorwürfen ist. Da sie die Behörden aber von dem Kartell in Kenntnis gesetzt hatte, bleibt sie von Strafzahlungen verschont. Das ist bei den unzähligen anhaltenden Rechtsstreitigkeiten zwar nur ein kleiner Sieg, deshalb aber nicht weniger erwähnenswert.

