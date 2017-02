Deutsche Bank: Kaum zu glauben, aber wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

wie fast zu befürchten war, hat die Deutsche Bank noch weitere Leichen im Keller. Kurz nachdem sich das größte deutsche Geldhaus in teils ganzseitigen Zeitungsanzeigen für die diversen Fehltritte in der Vergangenheit entschuldigt hat, kommen weitere Gesetzesverstöße ans Tageslicht.

Israelische Behörden ermitteln wegen Steuervergehen

Dieses Mal geht es um Steuerbetrug in Israel. Die Behörden haben im Zuge der laufenden Ermittlungen bereits Büros durchsucht, Computer beschlagnahmt und den Landeschef Boatz Schwartz vorübergehend festgenommen. Sie werfen dem Institut vor, in den letzten sechs Jahren diverse Transaktionen für Kunden getätigt zu haben, die als Ausländer geführt wurden, um ihnen Steuervorteile zukommen zu lassen. Tatsächlich seien aber auch israelische Staatsbürger darunter gewesen, die volle Steuern hätten zahlen müssen.

Vertrauens einmal mehr missbraucht

Immerhin soll sich der Schaden, den der israelische Fiskus dadurch erlitten hat, lediglich auf 140 Mio. Euro belaufen. Dessen ungeachtet könnten auf die Deutsche Bank in diesem Zusammenhang neue Strafzahlungen zukommen. Und ob es sich dabei um die berühmt berüchtigten „peanuts“ handelt, wird man sehen.

Viel schwerer wiegt aber, dass der deutsche Branchenprimus einmal mehr einen erheblichen Vertrauensbruch begangen hat. Solange es die Bank mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht so genau nimmt, muss bei der Aktie mit weiteren Kursrücksetzern gerechnet werden. Mithin drängen sich die Anteilsscheine nach wie vor nur für Anleger auf, die viel Geduld mitbringen und die Papiere im Zweifel ihren Enkeln vererben möchten.

