Deutsche Bank: Kaum Gnade!

Die Deutsche Bank ging auch am Montag an der Börse ihren Weg, den nach unten! Nach der Eröffnung bei noch über sechs Euro durchbrach die Aktie des größten Geldinstituts des Landes diese Marke kurz darauf deutlich. Zwischenzeitlich sackten die Papiere ab auf einen neuen Tiefststand bei 5,81 Euro. Auf Wochensicht hatte die Deutsche Bank damit fast zehn Prozent an Wert eingebüßt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



