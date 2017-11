Deutsche Bank: Der Katze ist aus dem Sack!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

noch gestern hatte ich über die relative Stärke der Deutschen Bank Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt berichtet. Nun kristallisiert sich heraus, wodurch die Stabilität neben anderen Faktoren, wie der Erwartung an Trumps Steuerreform, ebenso begünstigt worden ist. Erhöhte Investorenaktivität macht derzeit die Runde. Wie Bloomberg berichtet hat, soll ein Großaktionär namens Stephen Feinberg von Cerberus Capital Management sich mit einem Anteil von 3 % an der Deutschen Bank beteiligt haben. Damit ist der Investor der viertgrößte Aktionär der Deutschen Bank und Cerberus die erste Private Equity Gesellschaft, die einen solch hohen Beteiligungsanteil für sich beansprucht.

Feinberg könnte Fusion im Sinn haben

Interessant dabei ist, dass Feinberg bereits ein Mehrheitsaktionär der Commerzbank ist und seine Anteile an dieser noch vor einigen Monaten erhöht hatte. Er ist damit nach dem Bund der zweitgrößte Aktionär der Commerzbank. Marktbeobachter gehen daher davon aus, der Investor könnte eine Fusion der beiden Finanzinstitute vorantreiben.

Cryan geht von einer schwachen Entwicklung im nächsten Jahr aus

Deutsche Bank CEO John Cryan beteuerte jüngst auf einer Konferenz, er wäre nicht erstaunt darüber, wenn sich der deutsche Bankensektor im nächsten Jahr weiterhin nur schwach entwickelt, vor allem wenn die neue Regierung gebildet worden ist. Doch gerade das schwache Umfeld könnte Fusionsspekulationen weiter nähren, wie Analysten befürchten.

Noch sind Gespräche unwahrscheinlich

Andere Analysten wiederum gehen davon aus, dass Fusionsgespräche zwischen den beiden in naher Zukunft unwahrscheinlich sind, da beide sich in einer Umstrukturierungsphase befinden und es wenige Bereiche gibt, die von einem Zusammenschluss deutlich profitieren würden. Dennoch wären Kooperationen nicht auszuschließen. Als Fusionsgespräche im vergangenen Jahr an die Oberfläche gelangten, ging man noch von einem Zusammenschluss des Privatkundengeschäfts aus. Doch gerade für Investoren scheint der Unternehmenskundenbereich der Commerzbank interessanter zu sein. Die Lage bleibt spannend.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.