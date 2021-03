Deutsche Bank mit Katapult-Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund fünf Prozent nach vorne. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 10,99 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zwei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Der Hochpunkt liegt bei 11,25 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Danach notiert Deutsche Bank in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 8,78 EUR. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.