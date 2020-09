Deutsche Bank: Karl von Rohr übernimmt Privatkundengeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Berufung von Manfred Knof zum Commerzbank -Chef legt die Deutsche Bank die Verantwortung für ihr Privatkundengeschäft mit sofortiger Wirkung komplett in die Hände von Konzernvize Karl von Rohr.



Das bestätigte eine Sprecherin des Frankfurter Dax -Konzerns am Montag.

Knof soll zum 1. Januar 2021 Vorstandsvorsitzender der ebenfalls in Frankfurt angesiedelten Commerzbank werden. Das hatte der Aufsichtsrat des teilverstaatlichten MDax -Konzerns am Samstag beschlossen. Bei der Deutschen Bank war der Jurist Knof seit dem 1. August 2019 eine Ebene unterhalb des Vorstandes für das Privatkundengeschäft zuständig.

Bei der Commerzbank soll der 55-jährige Knof einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten. Als Nachfolger von Martin Zielke wird seine Aufgabe sein, den Umbau des Instituts voranzutreiben. Zuletzt war über den Abbau Tausender Stellen und einen Kahlschlag im Filialnetz diskutiert worden.

Zielke hatte nach harscher Kritik von Investoren Anfang Juli seinen Rücktritt angekündigt. Die Bank hatte daraufhin entschieden, den Vertrag mit dem seit Anfang Mai 2016 amtierenden Konzernchef spätestens zum 31. Dezember 2020 aufzulösen.

Dass die Zielke-Nachfolge nach Wochen der Unsicherheit nun geklärt ist, kam an der Börse gut an: Zum Handelsauftakt am Montag lag die Commerzbank-Aktie - auf niedrigem Niveau - deutlich im Plus./ben/DP/jha