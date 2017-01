Deutsche Bank: Kapitalerhöhung? Ein Hintertürchen bleibt offen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

in der letzten Woche äußerte sich Konzernboss John Cryan in einem Interview zu einer Vielzahl von Problemen, unter denen die Deutsche Bank zurzeit leidet. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Kapitalerhöhung : Gegenüber dem US-Nachrichtenportal CNBC versicherte Deutsche Bank-Chef John Cryan, dass man die Neuausrichtung des Geldhauses ohne Kapitalerhöhung durchziehen wolle. Komplett ausschließen wollte er diese dennoch nicht, da er als Bankenvorstand gelernt habe, „niemals nie zu sagen“.

: Gegenüber dem US-Nachrichtenportal CNBC versicherte Deutsche Bank-Chef John Cryan, dass man die Neuausrichtung des Geldhauses ohne Kapitalerhöhung durchziehen wolle. Komplett ausschließen wollte er diese dennoch nicht, da er als Bankenvorstand gelernt habe, „niemals nie zu sagen“. Weitere Klagen : Nach wie vor ist die Deutsche Bank mit vielen offenen Rechtsverfahren (Geldwäscheaffäre in Russland, mögliche Sanktionsverstöße bei Geschäften im Iran, Manipulationen auf dem internationalen Devisenmarkt) beschäftigt. Allmählich dämmert dem Markt, dass hier die nächsten „Milliardenfallen“ lauern.

: Nach wie vor ist die Deutsche Bank mit vielen offenen Rechtsverfahren (Geldwäscheaffäre in Russland, mögliche Sanktionsverstöße bei Geschäften im Iran, Manipulationen auf dem internationalen Devisenmarkt) beschäftigt. Allmählich dämmert dem Markt, dass hier die nächsten „Milliardenfallen“ lauern. Basel IV : Basel III ist noch nicht vollständig umgesetzt, da werden bereits die ersten Diskussionen über die Folgen der Kapitalvorschriften Basel IV diskutiert. Auch John Cryan vermag derzeit noch nicht abzuschätzen, welche Konsequenzen sich daraus für die Deutsche Bank ergeben. Ungewissheit ist jedoch Gift, wenn man Anleger locken will.

: Basel III ist noch nicht vollständig umgesetzt, da werden bereits die ersten Diskussionen über die Folgen der Kapitalvorschriften Basel IV diskutiert. Auch John Cryan vermag derzeit noch nicht abzuschätzen, welche Konsequenzen sich daraus für die Deutsche Bank ergeben. Ungewissheit ist jedoch Gift, wenn man Anleger locken will. Konzernumbau: Von den internen Aufräumarbeiten zeigte sich Cryan indes überzeugt. 2016 habe man sich erfolgreich von Sparten und Beteiligungen abseits des Kerngeschäfts getrennt. Dieser Kurs soll jetzt konsequent beibehalten werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

