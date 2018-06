Deutsche Bank: Die Käufer senden ein erstes Lebenszeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutsche Bank machte den Anlegern in diesem Jahr bislang wenig Freude. Der Wert steht seit Monaten unter einem massivem Abgabedruck und befindet sich in einem intakten Abwärtstrend. Dieser hat sich in den letzten Wochen noch einmal deutlich beschleunigt.

Von einem Hoch bei 17,12 Euro kommend fiel die Aktie bis Ende Mai im Tief auf 9,06 Euro zurück. Dem Tief aus dem Jahr 2016 bei 8,83 Euro war ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.