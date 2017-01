Deutsche Bank: Die KLAGEN kennen kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

schon seit Monaten spricht die Deutsche Bank davon, endlich ihre Rechtsstreitigkeiten zu den Akten legen zu wollen. Richtig gelingen will dieses Vorhaben aber nicht. Wann immer ein Fall als abgeschlossen gilt, folgt anscheinend schon der nächste. In den USA steht jetzt im Zusammenhang mit der Finanzkrise aus dem Jahre 2008 eine Sammelklage von großen Fonds wie Blackrock und Pimco an. Diese wollen das deutsche Geldhaus für herbe Verluste verantwortlich machen und verweisen auf nicht erfüllte Informationspflichten der Deutschen Bank in ihrer Funktion als Treuhänder.

Deutsche Bank kann sich nicht durchsetzen!

Ursprünglich wollte die Deutsche Bank sämtliche Anklagepunkte zurückgewiesen wissen, dem kam der zuständige Bezirksrichter in Manhattan aber nicht nach. Zwar wurde die Klage nicht in ihrer Gänze zugelassen, doch auf einigen Ärger muss Deutschlands größte Bank sich jetzt einstellen. Eine genaue Begründung für das Urteil gibt es noch nicht. Der Richter kündigte aber an, am 2. Februar seine genaue Argumentation offenzulegen. Ob und in welcher Höhe jetzt mit neuen Strafzahlungen zu rechnen ist, lässt sich noch nicht mit letzter Sicherheit vorhersagen.

